Линия розлива и упаковки фармпрепаратов саратовского завода выходит на мировой рынок

Саратовский производитель фасовочно-упаковочного оборудования – завод «Аврора» – в ходе международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия» в Узбекистане подписал соглашение с ташкентским предприятием Himlabpribor о поставке линии розлива и упаковки фармпрепаратов. Оборудование под названием Aurora Nxt является оригинальной разработкой российского производителя, сообщает ТАСС.

«Линия розлива обеспечивает высокую производительность: розлив препарата, укупорка, этикетировка и датировка – 2500 штук в час. Стоимость контракта составила более 14 млн рублей», – уточнили в пресс-службе Министерства экономического развития Саратовской области.

Все рабочие станции Aurora Nxt выполнены в виде передвижных блоков – их можно использовать как в качестве самостоятельного оборудования, так и оформив в линию. Оборудование оснащено программой «Умное производство», которая дает возможность управлять работой линии и настраивать блоки с любого модуля.

В 2022 году завод «Аврора» получил грант в размере 30 млн рублей. Эти средства в том числе были направлены на увеличение объемов производства Aurora Nxt. Помимо фармацевтического производства, линия может применяться в пищевом, химическом, косметическом производствах.

gxpnews