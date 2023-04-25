Противоэпилептический Суксилеп признан дефектурным

Рязанская фармкомпания “Скопинфарм” (актив ООО “Фармимэкс”) получила разрешение на ввоз в РФ оригинального противоэпилептического препарата Суксилеп (этосуксимид) от Bayer в капсулах по 250 мг. Лекарство признано Минздравом РФ дефектурным, сообщает телеграм-канал “Без рецепта”.

Несмотря на то, что у Суксилепа имеются два дженерика от Mibe GmbH Arzneimittel к Суксилепу, в 2023 году ни оригинальный препарат, ни его аналоги не вводились в обращение в РФ.

В 2022 году российская “Пик-Фарма” заявила о старте процесса регистрации препарата на основе этосуксимида – сиропа под торговым наименованием “Эпилексид”. В РФ отсутствует процедура ускоренной выдачи регудостоверений, поэтому поставки начнутся не раньше середины 2023 года, сообщалось ранее.

gxpnews