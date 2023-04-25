В Тульской области запустят производство блистерной упаковки

Фабрика упаковки “Милк” ввела в Тульской области новое предприятие по изготовлению упаковки на основе алюминиевой фольги для медикаментов. Мощность производства составит порядка 135 тонн блистерной фольги в месяц, сообщает пресс-служба правительства региона.

“Новое предприятие <…> активно участвует в программе по импортозамещению”, – говорится также в сообщении пресс-службы. Объем инвестиций в проект не раскрывается, тем не менее ранее сообщалось, что его реализация потребует не менее 600 млн рублей.

Фабрика “Милк” – единственная в РФ компания по производству упаковки, специализирующаяся на изготовлении первичной упаковки для фармацевтической промышленности. Для производства блистерной фольги здесь используется специальный состав компонентов.

gxpnews