Нужен ли механизм риск-шеринга при закупке лекарственных препаратов?

Во многих странах применяется инновационная модель лекарственного обеспечения с оплатой за результат — риск-шеринг. В рамках модели оплата препарата осуществляется по факту получения терапевтического эффекта, в противном случае сумма контракта снижается. Такой опыт объединения производителей и плательщика в области финансирования лечения орфанных заболеваний нужно внедрять и в СНГ, считает генеральный директор Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава РФ Виталий Омельяновский.

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов также предложил использовать механизм риск-шеринга при обеспечении препаратами пациентов с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. По его словам, такой подход позволяет экономить государственные затраты и средства страховых компаний.

В России ранее запускались пилотные проекты по разделению рисков, так в 2017 году свыше 380 пациентов в Подмосковье получили препараты по системе риск-шеринг при проведении противовирусной терапии гепатита С.

gxpnews