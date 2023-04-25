BMS и Tubulis будут разрабатывать более безопасные препараты против солидных опухолей

Bristol-Myers Squibb будет сотрудничать с Tubulis для разработки более безопасных конъюгатов антитело-лекарственных средств. Они будут применяться для лечения солидных опухолей.

Немецкая биотехнологическая компания Tubulis заключила стратегическое соглашение с Bristol-Myers Squibb, пишет PharmaLive. Целью партнерства будет разработка более безопасных и эффективных конъюгатов антитело-лекарственных средств (ADC) для лечения солидных опухолей.

Глава Tubulis Доминик Шумахер отмечает, что на сегодняшний день у конъюгатов антитело-лекарственных средств есть ряд ограничений. Главным является токсичность таких препаратов. Она ограничивает максимальную дозу лекарства, которую можно вводить пациентам. Шумахер объяснил, что платформа Tubulis смогла снизить эту токсичность в доклинических тестах, и теперь компания планирует проверить эти результаты в клинических условиях.

Сделка предоставит BMS доступ к платформе Tubulis, которая, по словам компании, будет способствовать разработке более стабильных и безопасных ADC.

По словам экспертов, таких как глава компании NJ Bio Нареша Джейна, клинические испытания будут иметь решающее значение для будущего успеха разработки. У небольших компаний, как правило, нет ресурсов для проведения таких испытаний, добавил он, поэтому они обращаются к более крупным производителям.

В рамках этого соглашения Tubulis получит авансовый платеж в размере 22,75 млн долл. Также компания будет иметь возможность получить свыше 1 млрд долл. в качестве платежей за прохождение определенных этапов, связанных с разработкой продукта, его одобрением и выводом на рынок.

Николай Соколов

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