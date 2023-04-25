Специалисты обсудили новейшие достижения в терапии онкологических заболеваний

Научно-практическая конференция «Рациональная инновационная фармакотерапия в онкологии и гематологии» состоялась 20 апреля.

Программа мероприятия охватила широкий спектр вопросов оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями — от инноваций в хирургическом лечении, ядерной медицине и достижений в фармакотерапии, до результатов модернизации паллиативной медицинской помощи и анализа эффективности национальной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Кроме того, были представлены результаты научных исследований в онкологии — экспериментальные методы метаболической терапии рака, влияние питания, голодания и физических упражнений на рост опухолевого процесса и прогрессирование заболевания; а также обзор работы службы оказания медицинской помощи пациентам онкологического и гематологического профиля в России и Санкт-Петербурге, вопросы лекарственного обеспечения пациентов и фармакоэкономические аспекты в онкологии.

С приветствием в рамках конференции выступили вице-губернатор Санкт-Петербурга по социальным вопросам и здравоохранению Олег Эргашев и генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» МЗ РФ, главный онколог МЗ РФ, д.м.н., профессор, академик РАН Андрей Каприн.

С докладами в рамках конференции выступили:

«Инновации в онкологии» — председатель правления Профессиональной медицинской Ассоциации клинических фармакологов Санкт-Петербурга, заведующий отделением клинической фармакологии СПбГБУЗ «Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий» Александр Хаджидис;

«Развитие онкологической помощи в РФ» — заместитель генерального директора ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России по лечебной работе, д.м.н., профессор Галина Алексеева;

«Предклиническое и клиническое обоснование метаболической терапии рака» — заместитель директора по научной работе ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический) имени Н.П. Напалкова», д.м.н. Алексей Богданов;

«Клинические рекомендации по лечению боли в 2023 году. Что нужно знать онкологу» — заведующая центром паллиативной помощи онкологическим больным МНИОИ им. П.А. Герцена — филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, профессор кафедры онкологии и паллиативной медицины РМАНПО, д.м.н. Гузаль Абузарова;

«Совершенствование медицинской помощи онкогематологическим больным в Санкт-Петербурге в 2023 году» — главный внештатный специалист гематолог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, главный врач СПб ГБУЗ «Городская больница № 15», д.м.н. Андрей Новицкий;

«Инновационные методы терапии с применением препаратов по программам расширенного доступа» — заведующий кафедрой, директор НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России, д.м.н., профессор Александр Кулагин;

«Эпидемиология и экономика рака молочной железы в Санкт-Петербурге» — врач-методист СПб ГБУЗ «Городская больница № 40», руководитель координационного центра по реализации мероприятий федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Санкт-Петербурге Дмитрий Долгов;

«Классические и инновационные решения российской компании» — вице-президент АО «Генериум» по новым медицинским технологиям, член-корреспондент РАН Дмитрий Кудлай;

«Персонализация лечения онкологических больных в Национальном центре» — директор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, член-корр. РАН, председатель Ассоциации онкологов Северо-Запада, д.м.н, профессор Алексей Беляев;

«Принципы лекарственного обеспечения пациентов с онкологическими заболеваниями в Санкт-Петербурге» — главный онколог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, заместитель главного врача по хирургии ГБ № 40, д.м.н. Дмитрий Гладышев.

По сей день онкологические заболевания остаются одной из ведущих причин смертности населения во всем мире. Мировому научному сообществу удалось добиться значимых результатов, и эти успехи — совместный труд врачей и коллег, задействованных в диагностических и лечебных процессах, ученых, разработчиков и производителей фармацевтических препаратов, работников социальной сферы и работников государственного аппарата, отметили участники мероприятия. Этот труд позволил обеспечить доступность высокотехнологичной, инновационной терапии в очень короткие сроки и для большого количества пациентов. За последние годы удалось значительно снизить смертность от рака. Если раньше пациенты с таким диагнозом имели шанс пережить 5-летний рубеж после постановки диагноза, в среднем, около 50%, то сегодня этот показатель — 70% и даже 80%.

Этот успех стал возможен благодаря комплексному подходу — инвестиции в исследования по изучению рака, разработка новых лекарственных препаратов (за последние годы на рынок вышли десятки инновационных препаратов), методов лечения, программ диспансеризации, специализированных государственных программ по оказанию медицинской помощи онкологическим больным, а также меры, направленные на повышение доступности медицинской помощи для всех нуждающихся пациентов.

Однако еще остаются проблемы, которые предстоит решать совместными усилиями в ближайшем будущем. Это, например, низкая доступность лучевой терапии, особенно у населения, проживающего за пределами крупных городов; отсутствие нормативных стандартов интерпретации результатов биопсии, что часто приводит к неоднозначным результатам; недостаточное количество лабораторий гистологической диагностики.

Также остаются нерешенными проблемы в оказании паллиативной медицинской помощи. Процедура выписки сильнодействующих и наркотических препаратов для обезболивания онкологических пациентов значительно упрощена, на рынок вышли новые лекарственные формы (пластыри, капли для приема внутрь, пролонгированные формы — например, лекарственных форм одного морфина зарегистрировано уже пять), что существенно облегчает проведение адекватной обезболивающей терапии, повышает доступность этой терапии для пациентов. К сожалению, значительная часть наркотических препаратов остается не востребованной и регулярно подлежит утилизации, хотя уровень потребления и заметно вырос за последние годы. Кроме того, вышли клинические рекомендации по оказанию паллиативной помощи, и теперь основной вектор в улучшении оказания паллиативной медицинской помощи — обучение врачей.

Благодаря успехам в диагностике и лечении количество излеченных пациентов растет с каждым годом, что создает дополнительную нагрузку на бюджет, что требует развития методов фармакоэкономики, оценки медицинских технологий и внедрения их в практику, а также дальнейшей оптимизации системы оказания медицинской помощи в новых условиях.

По итогам регистрации конференцию посетили около тысячи онлайн-участников.

Материал партнера: Ассоциация клинических фармакологов Санкт-Петербурга

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