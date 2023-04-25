Eli Lilly продаст права на препарат для снижения сахара в крови за 1 млрд долларов

Eli Lilly продаст права на препарат для снижения уровня сахара в крови Baqsimi за более чем 1 млрд долл. Покупателем выступит компания Amphastar Pharmaceuticals.

Eli Lilly продаст компании Amphastar Pharmaceuticals глобальные права на препарат для снижения уровня сахара в крови Baqsimi. Общая сумма сделки составит почти 1,08 млрд долл., сообщается на сайте американского производителя.

Amphastar заплатит за препарат 500 млн долл. при заключении сделки и еще 125 млн долл. через год после ее завершения. Eli Lilly также имеет право на получение поэтапных выплат в размере до 450 млн долл. в зависимости от продаж Baqsimi.

«Мы с оптимизмом смотрим на потенциал Baqsimi, поскольку он является первым и единственным коммерческим интраназальным препаратом на основе глюкагона, который продемонстрировал способность лечить неотложные состояния при низком уровне сахара в крови», — заявил глава Amphastar Джек Чжан.

Baqsimi вышел на рынок в 2019 году. Он позиционировался как препарат для лечения тяжелой гипогликемии у больных, принимающих инсулин. В настоящее время он доступен на 27 рынках. Мировые продажи Baqsimi в 2022 году принесли Eli Lilly 139,3 млн долл. Компания заявила, что продажа препарата поможет ей сосредоточиться на продвижении своей линейки прорывных методов лечения.

Amphastar, биофармацевтическая компания из Калифорнии, специализируется в основном на инъекционных, ингаляционных и интраназальных продуктах. В 2022 году ее чистая прибыль составила 499 млн долл.

Николай Соколов

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