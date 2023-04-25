На базе «Сириуса» появится центр разработки биотехнологических препаратов

Помимо этого, Правительству России поручено до октября 2023 года представить предложения по разработке программы развития биомедицинских технологий для решения задач в сфере демографии – увеличения продолжительности жизни, укрепления здоровья и увеличения периода активной трудоспособности населения страны в разных возрастных группах.

Владимир Путин поручил разработать научно-технологическую платформу оперативного реагирования на инфекционные заболевания в марте 2022 года. В июле 2022 года стало известно, что НТУ «Сириус» примет участие в реализиации инициативы президента. Поручение по формированию биотехнологического контура как раз связано с созданием этой платформы.

В апреле 2023 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что работа по формированию платформы оперативного реагирования на инфекционные заболевания находится в завершающей стадии. По словам Голиковой, распоряжение об утверждении платформы планируется подписать «в ближайшее время», а проект поможет к 2030 году разработать 14 вакцин и 15 препаратов для профилактики и лечения различных инфекций.

«Сириус», расположенный в Краснодарском крае, в 2020 году получил статус федеральной территории. Там создается система органов публичной власти, которые могут издавать свои нормативные акты, действует специальный налоговый режим. На территории могут разрешить применение экспериментальных препаратов генной терапии для пациентов с заболеваниями, не имеющими альтернативных методов лечения. Кроме того, на федеральной территории функционирует одноименный НТУ.

В декабре 2022 года стало известно, что «Р-Фарм» примет участие в создании опытно-промышленного участка производства химических субстанций на федеральной территории. «Р-Фарм» выступила соучредителем новой компании «КФР», зарегистрированной в «Сириусе», вместе с уральским «Фармактивом». На участке планируется организовать трансфер продуктов, разработанных российскими научными институтами.