Фонд «Защитники Отечества» сможет формировать резерв лекарств для участников СВО

Планируется, что Порядок в случае утверждения вступит в силу с 3 июня 2023 года.

В проекте указано, что фонд сможет приобретать медизделия и лекарства для участников боевых действий за счет субсидий из федерального бюджета, добровольных имущественных взносов ‎и пожертвований.

Также планируется, что для медпомощи участникам СВО будут закупаться препараты, зарегистрированные в РФ, но еще не введенные в гражданский оборот. Основное условие: с момента госрегистрациии лекарства должен пройти год. Фонд будет обязан мониторить движение и учет препаратов, медицинских изделий и технических средств реабилитации.

Кроме того, фонд будет самостоятельно распределять все перечисленное между организациями-получателями и своими региональными отделениями. Это может произойти, например, из-за отсутствия потребности в отдельных препаратах и медизделиях или из-за изменения численности участников боевых действий.

Параллельно Минздрав представил для общественного обсуждения проект постановления правительства о правилах ведения специализированного реестра, оператором которого станет фонд «Защитники Отечества». На площадке будут появляться данные о закупках препаратов и медизделий. Пользователями реестра станут Госфонд и Минтруд РФ.

Президент России Владимир Путин в начале апреля 2023 года подписал указ о создании Госфонда поддержки ветеранов и семей погибших участников специальной военной операции. Организация будет работать во всех регионах страны. Из документа следует, что фонд, помимо обеспечения участников СВО лекарствами и медизделиями, в том числе не зарегистрированными в России, будет финансировать санаторно-курортное лечение, оказание паллиативной помощи, надомный уход. Учредитель организации – правительство, деятельность фонда осуществляется за счет федбюджета и пожертвований.

Кроме того, госфонд будет выделять средства на оказание психологической и психолого-психотерапевтической помощи участникам СВО, а также на обеспечение нуждающихся техническими средствами реабилитации, в том числе высокофункциональными протезами и протезно-ортопедическими изделиями.

Как отмечено в указе, при необходимости фонд будет финансировать создание новых муниципальных медицинских организаций для оказания помощи ветеранам СВО.

Также Владимир Путин утвердил высший коллегиальный орган фонда – наблюдательный совет. Председателем совета назначили первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, зампредседателя стала вице-премьер Татьяна Голикова. В состав совета также вошел министр здравоохранения Михаил Мурашко. Предполагается, что за месяц будет утвержден устав фонда, состав правления фонда, а также его экспертный совет.