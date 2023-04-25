Московская область закупит эндоскопические системы на 925 млн рублей

Власти закупят системы эндоскопической визуализации, семь видов эндоскопических стоек для колоноскопии в разных комплектациях, восемь видов оборудования для гастроскопии и гастроэнтерологических исследований, а также эндоскопические комплексы для назофаринголарингофиброскопии, фибробронхоскопии, гастрофиброскопии, дуоденоскопии и системы эндоскопической визуализации с возможностью оценки нарушения глотания.

Всего планируется приобрести 49 единиц медтехники в 27 комплектациях на общую сумму 368,1 млн рублей в одном тендере, 35 комплектов в общей сложности по 30 профилям эндоскопов во второй закупке на 248,5 млн рублей и еще 23 штуки в 17 видах комплектации в третьем конкурсе с начальной максимальной ценой контракта 308,4 млн рублей.

Итоги конкурсов подведут в середине мая 2023 года. Дедлайн выполнения поставок определен в течение четырех месяцев с даты заключения контракта.

С 2022 года в Московской области идет масштабная программа по переоснащению медучреждений «тяжелой» техникой. В декабре 2022 года власти региона объявили 16 конкурсов на поставку рентгеновских аппаратов, компьютерных и магнитно-резонансных томографов, флюорографов, ангиографов и маммографов на общую сумму 2,935 млрд рублей.

Предполагается, что устаревшие аппараты МРТ, КТ, рентгенаппараты и другую «тяжелую» медтехнику в госклиниках Московской области заменят к концу 2024 года, сообщила весной 2023 года зампредседателя правительства региона Светлана Стригункова. Всего планируется заменить 279 единиц тяжелой техники.