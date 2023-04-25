Московская область закупит эндоскопические системы на 925 млн рублей

Дирекция единого заказчика Минздрава Московской области объявила три тендера на закупку 107 единиц эндоскопического оборудования для дооснащения медучреждений региона. Суммарная начальная максимальная цена конкурсов установлена на уровне 925 млн рублей, итоги подведут в середине мая 2023 года.
Власти закупят системы эндоскопической визуализации, семь видов эндоскопических стоек для колоноскопии в разных комплектациях, восемь видов оборудования для гастроскопии и гастроэнтерологических исследований, а также эндоскопические комплексы для назофаринголарингофиброскопии, фибробронхоскопии, гастрофиброскопии, дуоденоскопии и системы эндоскопической визуализации с возможностью оценки нарушения глотания.
Всего планируется приобрести 49 единиц медтехники в 27 комплектациях на общую сумму 368,1 млн рублей в одном тендере, 35 комплектов в общей сложности по 30 профилям эндоскопов во второй закупке на 248,5 млн рублей и еще 23 штуки в 17 видах комплектации в третьем конкурсе с начальной максимальной ценой контракта 308,4 млн рублей.
Итоги конкурсов подведут в середине мая 2023 года. Дедлайн выполнения поставок определен в течение четырех месяцев с даты заключения контракта.
С 2022 года в Московской области идет масштабная программа по переоснащению медучреждений «тяжелой» техникой. В декабре 2022 года власти региона объявили 16 конкурсов на поставку рентгеновских аппаратов, компьютерных и магнитно-резонансных томографов, флюорографов, ангиографов и маммографов на общую сумму 2,935 млрд рублей.
Предполагается, что устаревшие аппараты МРТ, КТ, рентгенаппараты и другую «тяжелую» медтехнику в госклиниках Московской области заменят к концу 2024 года, сообщила весной 2023 года зампредседателя правительства региона Светлана Стригункова. Всего планируется заменить 279 единиц тяжелой техники.
Источник: ЕИС в сфере закупок
Фото: mosreg.ru