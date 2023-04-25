Президент поручил правительству разработать программу развития биомедицинских технологий

Правительству поручено разработать программу развития биомедицинских технологий. Предложения необходимо будет представить до 15 октября.

Президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по разработке, определению механизмов реализации и источников финансирования комплексной программы развития биомедицинских технологий. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Это необходимо для решения задач в сфере демографии, включая увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья и увеличение периода активной трудоспособности населения в разных возрастных группах, говорится в сообщении. Представить свои предложения необходимо в срок до 15 октября 2023 года.

Также правительству поручено сформировать на базе Научно­-технологического университета «Сириус» унифицированного биотехнологического контура для стандартизации и внедрения технологий производства наиболее востребованных классов биотехнологических лекарственных средств в рамках реализации стратегических инициатив президента в научно-технологической сфере, связанных с созданием российской научно-технологической платформы оперативного реагирования на инфекционные заболевания. К работе будет привлечен Научно-исследовательский институт системной биологии и медицины Роспотребнадзора и другие организации.

Фото: pressfoto/ru.freepik.com

Артем Косенок

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