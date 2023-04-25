TOP30 производителей отечественных лекарств заняли почти треть рынка

«ФВ» проанализировал продажи более 500 производителей отечественных препаратов за 2021 и 2022 годы и выбрал 30 самых крупных. В рейтинг TOP30 производителей попали не только отечественные компании, но и российские заводы международных корпораций. Многие из них нарастили в последние годы объемы производства лекарств в стадии готовой лекарственной формы.
В 2022 году на российском фармрынке продано 3,6 млрд упаковок российских лекарств на 938 млрд руб., подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. По сравнению с 2021 годом объем снизился на 2% в рублях и остался таким же в упаковках. На показатели повлияло снижение закупок вакцины для профилактики COVID-19. Доля TOP30 производителей на общем фармрынке в 2022 году составила 29,44%.
Без учета вакцины рынок отечественных лекарств вырос на 10%. При этом розница росла быстрее – на 16%, а госзакупки – на 2%. В натуральном выражении препараты стоимостью до 100 руб. составляют половину от общих продаж российских препаратов. Эта доля снизилась с 66,5% в 2020 году до 53,2% в 2022-м. В денежном выражении доля дешевых препаратов составила около 9% за последние два года.
У дорогих лекарств (более 500 руб.) обратная ситуация – доля более 57% в рублях и 9,5% в упаковках. Средний сегмент расположился в середине – 33,6% в рублях и 37,2% в упаковках.
|TOP5 корпораций по объему продаж отечественных лекарств на фармацевтическом рынке в 2022 году
|Корпорация
|Доля рынка в 2022 году, %
|Доля рынка среди отечественных лекарств, %
|Динамика продаж, 2022/2021, %
|Отисифарм
|2,57
|6,12
|5
|Фармстандарт
|2,03
|4,83
|16
|НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН
|1,89
|4,50
|-71
|Биокад
|1,77
|4,19
|-12
|Озон
|1,59
|3,79
|19
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
Елена Калиновская
pharmvestnik