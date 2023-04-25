В рамках клинисследований дети стали получать аналог «Золгенсмы» от BIOCAD

Несколько детей в рамках клинических исследований получили отечественный препарат от СМА. Это аналог препарата «Золгенсма», заявил министр здравоохранения. «ФВ» выяснил, что речь идет о КИ препарата ANB-4 компании BIOCAD. Всего в исследование планируется включить 12 пациентов.

Несколько российских детей в рамках клинических исследований получили отечественный препарат от спинальной мышечной атрофии (СМА), аналог «Золгенсмы». Об этом заявил на заседании президиума Совета законодателей России глава Минздрава Михаил Мурашко, передает его слова ТАСС.

«По СМА – спинальной мышечной атрофии – это уже такая наша с вами победа, что эти дети сегодня получают такое дорогостоящее лечение. На клинические исследования вышел отечественный препарат, аналог этого препарата – «Золгенсмы», и сегодня несколько детей получили первые инъекции данного лекарственного средства», – отметил министр.