Genetico привлекла почти 180 млн рублей в рамках IPO

Дочерняя компания ИСКЧ Genetico предложила инвесторам 10 млн своих акций, или 12% от капитала компании, в рамках IPO на Московской бирже. Спрос на акции превысил предложение в 2,5 раза. Средства планируется направить в том числе на создание препаратов-кандидатов генной терапии для лечения орфанных заболеваний.

Genetico разместила 10 млн акций (12%) в рамках IPO на Московской бирже по цене – 17,88 руб. за штуку. Компания привлекла 178,8 млн руб. Спрос на акции превысил предложение в 2,5 раза, сообщили в пресс-службе компании.

Рыночная капитализация на день размещения составила 1,48 млрд руб. Общий спрос на размещаемые акции оказался выше 439 млн руб. Чтобы удовлетворить максимальное количество заявок, они исполнялись в объеме не менее 30%, а заявки до 100 тыс. руб. – полностью.

Торги на вторичном рынке начнутся с 26 апреля 2023 года, тикер акций «GECO».

О начале процесса IPO компания заявила в конце марта. Средства планируется направить на развитие генетических сервисов в России, выход на зарубежные рынки, регистрацию собственных тест-систем, а также на создание препаратов-кандидатов генной терапии для лечения орфанных заболеваний.

ПАО Genetico — дочерняя компания Института стволовых клеток человека (ИСКЧ), занимается разработками в области медицинской генетики и генетических исследований. Выручка по итогам 2021 года составила, по данным СПАРК, 396 млн руб., убыток — 136 млн руб.

Летом 2020 года Genetico разместила на Московской бирже 5-летние облигации номинальной стоимостью 1000 руб. в объеме 145 тыс., сообщал «МВ». Спрос на ценные бумаги превысил предложение, часть выпуска приобрел МСП Банк.

Акции ИСКЧ в марте 2023 года были включены в два индекса Мосбиржи. Компания провела IPO в декабре 2009 года.

Елена Калиновская

pharmvestnik