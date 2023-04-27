В России снизились продажи препаратов от гриппа и ОРВИ

В первом квартале 2023 года в России на 17% снизились продажи лекарственных препаратов против гриппа и ОРВИ. За первые три месяца года продано 54,9 млн упаковок таких медикаментов (показатель аналогичного периода 2022 года – 66,3 млн пачек), сообщает оператор маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

На эти лекарства в текущем году жители России потратили 23 млрд рублей, что ниже на 21%, чем в январе – марте 2022-го (29 млрд рублей). При этом больше всего противовирусных препаратов купили жители Магаданской области (5700 упаковок на 10 тысяч человек населения). На втором месте Краснодарский край (4900 пачек на 100 тысяч жителей), на третьем – Московская область (4870 упаковок), на четвертом – Приморский край (4780), на пятом – Свердловская область (4760).

Средняя стоимость одной пачки лекарства составила 418,7 рубля, что на 4% меньше показателя первого квартала 2022 года (436,6 рубля).

Ранее в апреле замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев заявил, что имеющегося в РФ запаса ЛП для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ хватит на пять месяцев.

gxpnews