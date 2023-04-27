Половину столичных офсетов на поставку ЛП выполнят резиденты ОЭЗ «Технополис „Москва”»

Предприятия – резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис „Москва”» реализуют пять из 10 офсетных проектов, заключенных столичными властями с 2017 года. Общий объем инвестиций по ним достигает 11,7 млрд рублей, рассказал вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Три из пяти контрактов предполагают поставку лекарственных препаратов (ЛП), остальные два – медицинских изделий. В частности, компания «Гемамед» в «Печатниках» занимается поставкой изделий для пациентов с установленной стомой, Biocad в «Алабушево» – ЛП для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

В «Алабушево» также располагается фармзавод компании «Р-Опра», с которой заключен офсет на производство препаратов для терапии онкологических, психиатрических, ревматологических заболеваний и астмы. Еще одна компания – «Вип Камилла» – займется производством абсорбирующего белья для взрослых, а «Велфарм» – ЛП по 20 МНН.

Взамен на создание производства на территории Москвы и поставку товара город обязуется ежегодно закупать выпускаемые ЛП и изделия в течение 10 лет. «Инвестиционные контракты со встречными обязательствами доказали свою эффективность, их механизм необходимо использовать, и резиденты технополиса „Москва” готовы к расширению этой практики», – подчеркнул генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев.

Общая сумма 10 контрактов, которые Москва заключила с фармпроизводителями, составляет 95 млрд рублей, заявил ранее столичный мэр Сергей Собянин. Из них три выиграла «Р-Фарм».

gxpnews