Федеральные проекты должны финансироваться в полном объеме

В 2023 году в России планируется запустить новый масштабный федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом», подразумевающий модернизацию подходов к лечению этого заболевания. Программа нацелена на просвещение пациентов, организацию школ диабета, а также на обеспечение пациентов необходимыми медизделиями и лекарствами. О статусе проекта и возможных вариантах финансирования рассказал помощник зампредседателя «Деловой России» Михаил Москвитин.

Поиски новых подходов к борьбе с сахарным диабетом ведутся уж достаточно давно. Три года назад была создана межведомственная рабочая группа, председателями которой выступили главный внештатный эндокринолог Минздрава Иван Дедов и заместитель председателя «Деловой России», заместитель председателя Общественного совета Минпромторга Антон Данилов-Данильян. Данная рабочая группа разработала паспорт программы, ее экономическую модель, методологию маршрутизации, уже готовы все шаблоны нормативно-правовых актов. В июне 2022 года в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» состоялись публичные слушания, посвященные возможным вариантам распределения средств. Именно тогда была озвучена оценка необходимого финансирования программы в размере около 238,8 млрд рублей, сделанная Центром экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России. Предполагалось, что в федеральном бюджете на эти цели имеется около 10 млрд рублей, а также планировалось, что около 35 млрд рублей в год будет привлечено в качестве дополнительных доходов от поступлений акцизов на сахаросодержащие напитки.

На данный момент объем финансирования в сравнении с приведенными изначально оценками существенно сократился – сейчас мы говорим о 10 млрд рублей от акцизов, и это основные средства проекта. К сожалению, снижение затрат коснулось в значительной части лекарственного обеспечения. В частности, в паспорте проекта «Борьба с сахарным диабетом», направленном в Правительство РФ в конце декабря 2022 года, нет лекарственной терапии инновационными неинсулиновыми сахароснижающими препаратами для пациентов с СД2 с доказанным кардиопротективным эффектом как главного инструмента для борьбы с сердечно-сосудистыми осложнениями СД и растущей из-за осложнений смертности. При этом ежегодный размер затрат на такую терапию оценивается не менее чем в 50 млрд рублей. А это в свою очередь архиважный аспект, завязанный на отложенный эффект по сокращению инвалидизации и реабилитации и в конечном счете достижению показателей указа о национальных целях развития России до 2030 года.

Наша позиция в целом состоит в том, что финансирование следует увеличить, используя средства из бюджетных или внебюджетных источников. Конечно, кому-то может показаться, что, к примеру, 50 млрд рублей на лекарственное обеспечение в рамках какой-то одной проблемы это непомерная сумма. Но, как доказывают исследования, использование современных препаратов, к примеру кардиопротекторов, позволяет сократить инвалидизацию и уменьшить сроки реабилитации. В результате в долгосрочной перспективе больше людей остаются активными участниками экономики, затраты государства на облегчение последствий заболеваний снижаются. Так что эти затраты оправданы даже с чисто экономической точки зрения, даже если исключить гуманитарную составляющую, хотя, конечно же, необходимо учитывать и ее. К примеру, по результатам реализации подпрограммы «Сахарный диабет» ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)» продолжительность жизни человека с сахарным диабетом второго типа превышала среднюю продолжительность жизни здорового человека. Так что мы совершенно уверены, что такие программы работают и должны финансироваться в полном объеме.

В прошлом году «Деловая Россия» совместно с Высшей школой экономики прорабатывали возможные варианты дополнительного финансирования программы. По нашему мнению, финансирование подобных программ государство могло бы обеспечить за счет вывода из «серых зон» новых секторов экономии. Таким образом, не возникнет дополнительной нагрузки ни на бюджет, ни на предпринимателей, ни на граждан. Наше предложение состоит в том, чтобы всем заинтересованным организациям и ведомствам в рамках рабочей группы собраться и обсудить возможные варианты поиска источников дополнительного финансирования. На наш взгляд, необходимо провести широкие общественные обсуждения рабочей группы, чтобы эффективно распределить ожидаемые 10 млрд с акцизов и составить консолидированный план по дополнительному финансированию самых критичных аспектов в борьбе с диабетом и смертностью от его осложнений. Наша цель – максимально сохранить контуры проекта в соответствии с его первоначальной концепцией, включая все звенья помощи пациентам: от диагностики до профилактики и лечения.

gxpnews