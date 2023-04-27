Для закупок лекарств, ТСР и медизделий участникам СВО создадут сайт

Фонд «Защитники Отечества», созданный в апреле 2023 года для поддержки участников специальной военной операции, будет закупать лекарства и медизделия (в том числе технические средства реабилитации) с помощью специального сайта. Разработчиком ресурса выступит Минздрав РФ, а пользователями – сам фонд и Минтруд РФ, говорится в проекте постановления правительства.

На сайте будет размещена информация о закупках. В списке продукции, которую планируется закупать, в том числе препараты, не зарегистрированные в России, и не включенные в федеральный перечень высокофункциональные протезы.

«Закупка лекарственных препаратов, медицинских изделий, ТСР осуществляется фондом за счет грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета фонду, а также добровольных имущественных взносов и пожертвований физических и юридических лиц и иных источников в соответствии с законодательством РФ», – говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в начале апреля 2023 года. Помимо обеспечения ветеранов СВО лекарствами и медизделиями, фонд поможет в получении услуг по реабилитации и санаторно-курортному лечению, паллиативной помощи и надомному уходу, а также займется оказанием психологической помощи, содействием при получении мер соцподдержки, трудоустройстве.

gxpnews