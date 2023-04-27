Госдума предлагает создать орган для контроля за нарушениями в сфере маркировки

Член думского комитета по аграрным вопросам Сергей Лисовский предложил создать единый орган власти для контроля за нарушениями в сфере маркировки в РФ, так как несоответствие информации в системах, которые обмениваются данными, становится поводом для проведения проверок.

«Мы обязываем вводить маркировку на промышленные товары, продукты питания, но при этом не можем прописать ответственность. Необходимо передать ответственность тому или иному лицу, структуре, чтобы она могла проводить проверки, выносить предписания, штрафовать или передавать дела в прокуратуру», – сказал Лисовский.

Он добавил, что государство эффективно работает в создании информационных систем, и сейчас несоответствие информации в системах, которые обмениваются данными, становится поводом для проведения проверок. «Видели ситуации, когда в одной системе, например, по молочному сырью, поступившему на завод, одни данные, в другой – по готовой продукции, сделанной из этого сырья, другие. Понятно, что это либо ошибка, либо нарушение, но провести проверку мы не могли, внесли поправки и этот вопрос урегулировали», – отметил он.

В феврале 2023 года группа депутатов Государственной думы внесла законопроект, предусматривающий нанесение дополнительной маркировки на первичную упаковку лекарственного препарата с международным непатентованным названием этанол независимо от наличия вторичной (потребительской) упаковки.

gxpnews