В Дагестане выявлены нарушения при закупке ЛП и МИ на сумму более 200 млн рублей

Счетная палата Дагестана выявила бюджетные нарушения при закупке ЛП и оборудований в министерстве здравоохранения региона на 212 млн рублей в 2022 году. Об этом сообщил председатель Счетной палаты региона Билал Джахбаров, выступая с отчетом на республиканской сессии Народного собрания.

«Установлены нарушения и недостатки в ходе проверки выделенных средств на обеспечение деятельности Министерства здравоохранения Республики Дагестан и его подведомственных учреждений. <…> В ходе контрольных мероприятий выявлены нарушения законодательства при проведении закупок медикаментов и оборудования на сумму 212 млн рублей», – сказал Джахбаров.

По его словам, министерством также допущено превышение фондом оплаты труда на 3 840 000 рублей, неправомерно установлены повышающие коэффициенты к окладу, приняты решения о выплатах без документов, подтверждающих право работы с коронавирусной инфекцией, что привело к избыточным расходам на сумму 28 млн рублей.

Ранее член думского комитета по аграрным вопросам Сергей Лисовский предложил создать единый орган власти для контроля за нарушениями в сфере маркировки в РФ, так как несоответствие информации в системах, которые обмениваются данными, становится поводом для проведения проверок.

gxpnews