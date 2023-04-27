Центр лекобеспечения объявил аукцион на закупку «Оркамби» для «Круга добра»

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукцион на поставку для «Круга добра» препарата «Оркамби» (МНН ивакафтор + лумакафтор) для лечения муковисцидоза. По условиям контракта препарат должен быть поставлен в субъекты РФ не позднее 31 июля 2023 года. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

№ МНН, лекформа и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе 1 Ивакафтор + Лумакафтор, гранулы, 188 мг + 150 мг 1 448 428 31,77 46 016 582,98 26.04.2023

Ранее центр объявил аукционы на закупку противоопухолевых лекарственных препаратов «Ксалкори» (МНН кризотиниб) и «Коселуго» (МНН селуметиниб) для подопечных «Круга добра».

gxpnews