Центр лекобеспечения объявил аукцион на закупку «Оркамби» для «Круга добра»

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукцион на поставку для «Круга добра» препарата «Оркамби» (МНН ивакафтор + лумакафтор) для лечения муковисцидоза. По условиям контракта препарат должен быть поставлен в субъекты РФ не позднее 31 июля 2023 года. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лекформа и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание приема заявок на участие в аукционе
|1
|Ивакафтор + Лумакафтор, гранулы, 188 мг + 150 мг
|1 448 428
|31,77
|46 016 582,98
|26.04.2023
Ранее центр объявил аукционы на закупку противоопухолевых лекарственных препаратов «Ксалкори» (МНН кризотиниб) и «Коселуго» (МНН селуметиниб) для подопечных «Круга добра».