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Центр лекобеспечения объявил аукцион на закупку «Оркамби» для «Круга добра»

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения  граждан объявил аукцион на поставку для «Круга добра» препарата «Оркамби» (МНН ивакафтор + лумакафтор) для лечения муковисцидоза. По условиям контракта препарат должен быть поставлен в субъекты РФ не позднее 31 июля 2023 года. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

МНН, лекформа и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе
1 Ивакафтор + Лумакафтор, гранулы, 188 мг + 150 мг 1 448 428 31,77 46 016 582,98 26.04.2023

Ранее центр объявил аукционы на закупку противоопухолевых лекарственных препаратов «Ксалкори» (МНН кризотиниб) и «Коселуго» (МНН селуметиниб) для подопечных «Круга добра».

gxpnews

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27 апреля, 2023 | Просмотров: 62