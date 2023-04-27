Genetico привлекла 178 млн рублей в ходе IPO на Мосбирже

Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico (дочерняя компания Института стволовых клеток человека – ИСКЧ) в ходе IPO на Мосбирже привлек 178 млн рублей, разместив 10 млн акций по 17,88 рубля за каждую. Рыночная капитализация на день размещения достигла 1,48 млрд рублей, сообщается на сайте компании.

«Книга заявок была переподписана в 2,5 раза, общий спрос оказался выше 439 млн рублей», – говорится в материале. Для охвата максимального количества заявок каждая была удовлетворена в объеме не менее 30%, а заявки до 100 000 рублей – полностью.

Привлеченные средства планируется направить на развитие генетических сервисов, создание и регистрацию тест-систем и препаратов для лечения пациентов с орфанными заболеваниями, а также выход на зарубежные рынки. Торги на вторичном рынке начнутся с 26 апреля 2023 года, отмечают в Genetico.

gxpnews