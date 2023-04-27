С 1 сентября в системе МДЛП отменяется уведомительный режим

С 1 сентября отменяется уведомительный режим в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). Это решение принято с целью обеспечения регуляторов более корректными и актуальными данными, передает «Фармвестник» со ссылкой на руководителя проекта товарной группы «Фарма» Центра развития перспективных технологий Алексея Косарева.

«Для регуляторов уже имеются мониторинговые отчеты в их закрытом контуре в системе МДЛП, которые позволяют выявлять злоупотребления и нарушения и оценивать, как отрасль работает в части приемки и выбытия лекарственных препаратов», – пояснил он.

Напомним: с 1 сентября аптечные и медицинские организации обязаны принимать ЛП на баланс по данным системы МДЛП. Только после этого доступно осуществление розничной продажи либо применение их в медицинских целях. Регуляторы используют эти данные для анализа различных показателей и принятия управленческих решений.

gxpnews