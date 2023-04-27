Генпрокурор РФ заявил о нехватке лекарств в соцучреждениях для пожилых

В 2022 году в социальных учреждениях для пожилых – пансионатах, интернатах и домах престарелых – ряда регионов страны прошла прокурорская комплексная проверка. По ее итогам определены основные проблемы стационарной соцпомощи людям старшего возраста, заявил генпрокурор Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

Среди них – нехватка лекарств. Краснов не назвал ни сами лекарства, ни степень их дефицита, ни количество проверенных учреждений. Помимо этого, отмечена нехватка персонала, выявлены многочисленные грубые нарушения законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическом благополучии, зафиксированы случаи хищений средств с банковских карт постояльцев учреждений.

Генпрокурор подчеркнул, что проверка проведена на фоне участившихся случаев происшествий в специализированных социальных учреждениях. «В ряде случаев прокуроры были вынуждены потребовать запрета эксплуатации помещений и переселения людей в безопасные условия», – добавил Краснов.