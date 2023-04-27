Минздрав зарегистрировал ЛП от «Валента Фарм» для лечения когнитивных расстройств

Российская фармкомпания «Валента Фарм» получила регудостоверение на психоневрологический препарат «Миладеан», который показан для лечения когнитивных нарушений, предшествующих развитию деменции, у взрослых пациентов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В основе «Миладеана» – комбинация мемантина и мелатонина. За счет синергии фармакологических эффектов действующих веществ лекарство воздействует на основные механизмы развития когнитивных нарушений, способных прогрессировать до степени деменции.

«„Миладеан” позволит достичь важной цели – сохранить функциональную активность всех элементов нервной ткани: нейронов, нейроглии и сосудов головного мозга. Это патогенетический препарат, действие которого проявляется в улучшении различных доменов когнитивной сферы и улучшении качества сна», – рассказала директор департамента по науке, экспертизе и обращению ЛС, БАД, ИМН компании «Валента Фарм» Екатерина Захарова.

Выпуск препарата наладят на мощностях научно-производственного комплекса «Валента Фарм» в подмосковном Щелково.

gxpnews