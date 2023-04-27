Мишустин: «В ближайшее время нужно подготовить документы по фонду „Защитники Отечества”»

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал в ближайшее время завершить подготовку необходимых документов для работы фонда поддержки участников специальной военной операции, он также добавил, что правительство подготовило решения об утверждении устава фонда.

«Мы продолжаем формирование государственного фонда поддержки участников специальной военной операции „Защитники Отечества”, его отделения появятся во всех российских субъектах, они начнут помогать с предоставлением мер социальной, медицинской, психологической помощи как самим защитникам, так и их семьям, родным, решать любые насущные вопросы, в том числе связанные с реабилитацией, содействовать в трудоустройстве», – сказал председатель правительства в среду на заседании координационного совета по обеспечению потребностей СВО.

Глава кабинета министров отметил, что «правительством подготовлены решения об утверждении устава фонда». «Необходимо в ближайшее время при участии министерств и ведомств завершить подготовку всех нормативно-правовых документов и порядок предоставления финансирования фонду, также упорядочить процедуры приобретения для его нужд лекарственных препаратов, медицинских изделий, другой востребованной продукции и установить централизованный информационный учет сведений обо всех гражданах, кому будет оказываться такая поддержка», – указал премьер-министр. Он считает важным «организовать эту работу эффективно, чтобы оперативно и комплексно помогать защитникам и их близким без бюрократизма и проволочек».

Ранее стало известно, что фонд будет закупать лекарства и медизделия (в том числе технические средства реабилитации) с помощью специального сайта, разработчиком ресурса выступит Минздрав РФ, а пользователями – сам фонд и Минтруд РФ.

gxpnews