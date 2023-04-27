Совфед одобрил несколько законов в области отпуска и оборота лекарств

Совет Федерации одобрил закон, который вносит изменения в ст. 14.4.2 КоАП РФ и ужесточает наказание за безрецептурную продажу лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, а также закон, упрощающий доступ для ветеринаров к использованию лекарств для людей при лечении животных.

За продажу без рецепта лекарственных препаратов, так называемых аптечных наркотиков, штраф для физического лица составит 10 000-20 000 рублей (вместо 1500-3000), для юрлиц – 150 000-200 000 рублей (вместо 20 000-30 000), для индивидуальных предпринимателей – 50 000-100 000. Наказание в виде штрафа нарушитель получит только в том случае, если факт отпуска препарата не имеет признаков уголовного преступления.

Закон об упрощении процедуры использования лекарств в ветеринарии вносит изменения в № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Теперь для лекарств, которые зарегистрированы для применения людьми, доступна процедура ускоренной регистрации для применения в ветеринарии. Вместо испытаний для госрегистрации могут быть представлены результаты доклинического исследования, проведенного для использования при лечении людей.

gxpnews