Минздрав скорректировал процедуру подбора лекарств для детей с орфанными заболеваниями

«В условиях санкционного давления при нашем участии Минздравом скорректирован механизм обеспечения несовершеннолетних с редкими заболеваниями дорогостоящими лекарствами, – сообщил генпрокурор. – Теперь с помощью телемедицины детям оперативно подбирают необходимые препараты, в том числе отечественного производства, что существенно сокращает сроки начала лечения».

Он подчеркнул, что прокуроры продолжают работу по восстановлению прав детей-льготников на лекарственное обеспечение, технические средства реабилитации, санаторно-курортное лечение.

Ранее сообщалось, что около 1,2 млрд рублей планируется направить в 2023 году в Московской области для обеспечения лекарственными препаратами лиц, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями. В Московской области числится 1068 пациентов, страдающих редкими заболеваниями, из них 438 дети.

gxpnews