FDA одобрило первый воздействующий на причину заболевания препарат против БАС

Одобрение Qalsody основано на данных испытаний, в ходе которых препарат продемонстрировал снижение уровня белков нейрофиламентов. Это индикатор дегенерации нервных клеток, который предположительно связан с прогрессированием симптомов заболевания.

Тем не менее, снижение уровня белков является лишь «косвенным доказательством» того, что препарат оказывает влияние на заболевание, сообщила руководитель отдела клинического развития Biogen и руководитель портфолио препаратов для лечения БАС Стефани Фрадетт. Она отметила, что этот показатель «ничего не говорит нам о влиянии [препарата] на прогрессирование болезни».

Qalsody получил разрешение FDA в рамках процедуры «ускоренного одобрения». Это значит, что Biogen в будущем потребуется предоставить больше данных об эффективности препарата, чтобы он остался на рынке.

Qalsody вводится с помощью инъекции в спинномозговой канал каждые несколько недель. Профиль препарата оказался безопасным, хотя у небольшого числа пациентов развилось воспаление спинного мозга.

Николай Соколов

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