Госдума может изменить систему обращения с медицинскими отходами FDA одобрило первый воздействующий на причину заболевания препарат против БАС » В регионах не удалось закрыть потребность в вакцинах от кори Потребность российских регионов в вакцинах от кори закрыть не удалось: по состоянию на 24 апреля отгружено свыше 650 тыс. доз препаратов. Всего для плановой вакцинации в 2023 году в субъекты будет направлено более 4 млн доз. Роспотребнадзор ранее сообщил об осложнении ситуации с заболеваемостью корью. По состоянию на 24 апреля отгружено более 650 тыс. доз вакцин с коревым компонентом. Из них в апреле с опережением на пять месяцев графика, предусмотренного госконтрактами, отгружено 287 тыс. доз противокоревых моновакцин. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании «Микроген» (входит в холдинг «Нацимбио»). Там пояснили, что для плановой вакцинации населения в регионы в течение 2023 года будут направлены более 4 млн доз вакцин с коревым компонентом. Однокомпонентная вакцина, предназначенная для иммунизации от кори, зарегистрирована у НПО «Микроген», Serum Institute of India и ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Для подчищающей иммунизации населения от кори используют препарат НПО «Микроген». Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об осложнении ситуации с заболеваемостью корью — заболевание выявили в 44 регионах. По данным RNC Pharma, суммарно в 2022 году в обращение было выпущено 4,7 млн доз вакцин (моно-, двух- и трехкомпонентных). Это на 21% меньше, чем в 2021 году. В аналитической компании отметили, что сокращались в основном объемы по моновакцине. Издание также пишет, что весной частные клиники Москвы на фоне повышения спроса на вакцинацию от кори столкнулись с нехваткой однокомпонентного препарата для профилактики заболевания. Как сообщили РБК в МЕДСИ, вакцины в наличии сейчас нет. Поставки осуществляются приоритетно в госклиники. Об отсутствии однокомпонентной вакцины от кори изданию также сообщили в клинике «ABC-медицина». Кроме того, среди многопрофильных клиник об отсутствии моновакцины сообщили в «Евромедклиник», «Юниклиник», «Медлайн-сервисе» и «Центравиамеде». При этом в «Медскане» и «Инвитро» препарат в наличии есть. В «Медскане» сообщили, что спрос одинаково высокий как на моно-, так и на комбинированные вакцины от кори: монокомпонентной вакцины от кори за первые три месяца 2023 года введено столько, сколько за весь 2022 год. Спрос на комбинированную вакцину от кори, паротита и краснухи M-M-P II вырос в клинике в 2023 году на 66%. В июле прошлого года MSD (в США и Канаде — Merck&Co) сообщала о прекращении поставок в Россию этого, а также ряда других препаратов. В Росздравнадзоре и Минздраве тогда заверили, что угрозы дефектуры не возникнет, так как у препаратов есть отечественные аналоги.

Фото: freepik/ru.freepik.com Артем Косенок

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