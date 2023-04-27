Госдума может изменить систему обращения с медицинскими отходами

В Госдуму внесли законопроект, регулирующий систему обращения с медицинскими отходами. Согласно документу, они после обезвреживания будут утилизироваться так же, как и другие отходы производства и потребления.

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который регулирует систему обращения с медицинскими отходами. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроект предлагает распространить нормы закона об отходах производства и потребления на систему обращения с медицинскими отходами, которые уже прошли обезвреживание. Речь идет о медицинских отходах всех классов (А, Б, В, Г).