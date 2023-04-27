В Красноярске предложили запустить сеть передвижных аптек

Председатель Заксобрания Красноярского края Алексей Додатко предложил развернуть на территории России сеть передвижных аптек. Предложение особенно актуально для регионов с отдаленными населенными пунктами.

«Поддержку коллег из других регионов получила наша инициатива закрепления в федеральном законодательстве передвижных аптечных пунктов», – заявил он в ходе заседания комиссии по социальным вопросам.

Кроме того, Додатко озвучил предложение о закреплении за производственными аптеками полномочий по осуществлению фасовки и подготовки лекарств «на уровне соответствующих квалифицированных аптечных организаций».

Ранее для повышения доступности лекарств в сельской местности «Почта России» решила развить сеть аптек в своих отделениях. С 2019 года таким образом было открыто несколько аптечных точек, однако в 2023 году стало известно о прекращении этого проекта.

gxpnews