Госфармации просят сохранить право быть единственным поставщиком в регионах

Государственные фармации выступают за пролонгацию закупок медицинских организаций у единственного поставщика. Этот опыт был реализован в нескольких субъектах и показал свою эффективность.

Участники первого Общероссийского форума «Повышение эффективности государственных аптечных сетей», прошедшего в Красноярске, намерены обратиться в Госдуму с просьбой о продлении права регионов работать с единственным поставщиком лекарственных препаратов и медизделий.

Сейчас по схеме централизации полномочий по закупке, хранению и доставке до медицинских организаций работают несколько регионов — Нижегородская, Калужская, Ульяновская, Архангельская области, Республика Татарстан. С 1 июля государственные фармации лишатся права выступать единственным поставщиком для медицинских организаций.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в мае прошлого года. Комитет по экономической политике рекомендовал внести его на рассмотрение, но с тех пор он находится без движения. Участники форума предлагают принять документ в ходе весенней сессии, чтобы он начал действовать с 1 июля 2023 года.

«Мы хотели бы сохранить право закупок у единственного поставщика уже работающим по этой схеме регионам и дать возможность им воспользоваться новым субъектам, — сказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. — Если мы не успеем его принять во время весенней сессии Госдумы, регионы могут продлить это право до конца года».

Фото: Ольга Коберник

Ольга Коберник

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