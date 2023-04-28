Завод Novartis в Иллинойсе переходит к BMS

Американская Bristol-Myers Squibb (BMS) получила у Novartis завод, расположенный в штате Иллинойс. Новые производственные площади пригодятся ввиду расширения сети клеточной терапии BMS. Компания работает над увеличением производства сложных в изготовлении генных терапий на фоне роста спроса на CAR-T-препараты против рака крови Breyanzi и Abecma, сообщает Fierce Pharma.

Часть сотрудников завода Novartis перейдут к BMS. «BMS стремится нанять лучших специалистов в отрасли, чтобы поддержать растущий спрос на нашу продукцию. Мы продолжаем координировать с компанией Novartis детали переходного периода», – заявили в компании.

Сейчас у BMS два завода по производству клеточной терапии в Нью-Джерси и один в Вашингтоне. Прорабатывается вопрос о старте аналогичного производства в штате Массачусетс, а также в Нидерландах.

Препараты Abecma для лечения множественной миеломы и Breyanzi для лечения лимфомы были одобрены с разницей в месяц в начале 2021 года. В 2022 году продажи Abecma составили $388 млн, в 2021-м – $164 млн. Breyanzi принес доход в размере $182 млн в 2022 году, в 2021-м – $87 млн.

В апреле 2023 года BMS договорилась с немецкой биотехнологической компанией Tubulis о совместной разработке безопасных конъюгатов антитело-лекарственных средств. Партнеры будут работать над снижением токсичности таких препаратов.

gxpnews