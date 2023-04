Партнером проекта «Фармстандарта» по препаратам крови стал белорусский бизнесмен Иван Логовой Sanofi нарастила прибыль несмотря на снижение продаж ЛП от рассеянного склероза » Чистая прибыль Merck & Co. в первом квартале упала на 35% Merck & Co. сообщила о 35%-ном снижении чистой прибыли в первом квартале 2023 года, в частности, из-за разовых расходов, связанных с приобретением Imago BioSciences Inc за $1,35 млрд. Однако компания улучшила прогнозы на весь текущий год, отметив сохранение высокого глобального спроса на ее ключевые препараты. Чистая прибыль компании в минувшем квартале уменьшилась до $2,82 млрд, или $1,11 в расчете на акцию, по сравнению с $4,31 млрд, или $1,7 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Показатель включает в себя единовременные расходы в размере $0,52 на акцию, связанные преимущественно с покупкой Imago BioSciences. Прибыль без учета разовых факторов составила $1,4 на акцию, превысив средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $1,32 на акцию. Квартальная выручка снизилась на 9%, до $14,49 млрд, при консенсус-прогнозе экспертов в $13,793 млрд. Показатель без учета курсовых разниц уменьшился на 5%. Выручка фармацевтического подразделения упала на 10%, до $12,72 млрд. Реализация онкоблокбастера Keytruda увеличилась на 20%, достигнув показателей в $5,8 млрд. Однако продажи препарата Lagevrio упали более чем в восемь раз, до $392. Сложности ЛП возникли в 2022 году, когда ряд регуляторов усомнился в эффективности лекарства, разработанного для лечения взрослых пациентов от коронавируса, по причине неспособности ЛП облегчить состояние больных, которым не требуется кислородная поддержка Согласно прогнозу, в 2023 году скорректированная прибыль Merck & Co. составит $6,88-7 на акцию (предыдущий прогноз – $6,8-6,95 на акцию), выручка – $57,7-58,9 млрд (предыдущий прогноз – $57,2-58,7 млрд). Аналитики в среднем ожидают эти показатели на уровне $6,91 на акцию и $58,3 млрд. В 2022 году компания зафиксировала рост чистой прибыли и выручки, что позволило ей увеличить дивиденды. Годовая выручка повысилась на 13% и составила €22,23 млрд. gxpnews