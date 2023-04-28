Партнером проекта «Фармстандарта» по препаратам крови стал белорусский бизнесмен Иван Логовой

Информация о новом владельце появилась в ЕГРЮЛ 21 апреля.

Компания «Фармстандарт Плазма» создана в ноябре 2022 года, сейчас компания числится в ОЭЗ «Технополис Москва».

«Фармстандарт» заявлял о своей заинтересованности в организации производства препаратов крови. На встрече правительства Москвы с фармпроизводителями в марте 2022 года основной владелец «Фармстандарта» Виктор Харитонин заявил мэру Москвы Сергею Собянину: «Мы готовы технологически взять на себя производство препаратов и очень хотели бы, чтобы вы помогли нам в организации сбора плазмы для производства».

Правительство с 2022 года начало развивать систему заготовки и передачи плазмы крови для производства лекарств. С тех пор принято несколько документов, регулирующих эту сферу.

Пока «Фармстандарт» за 1,6 млрд рублей организовал выпуск фактора свертывания крови VIII на своем заводе в Уфе. Производство запущено в декабре 2022 года.

В апреле 2023 года белорусский ресурс Office Life сообщил, что «Фармстандарт» и Иван Логовой учредили в стране компанию «Далиомфарма», где «Фармстандарт» получил 70%. Этой компании, в свою очередь, переданы права на товарные знаки – наименования действующих и перспективных препаратов плазмы крови предприятия Логового в Белоруссии.

Vademecum направил в «Фармстандарт» и «Фармлэнд» запрос о задачах совместно учрежденных компаний.

«Фармлэнд» – совместное предприятие Логового и нидерландской Nesle Development. В июле 2022 года «Фармлэнд» попала в список компаний с иностранными владельцами из недружественных стран, которым законодательно запрещено отчуждать принадлежащие им доли. В новый же проект нидерландская Nesle не вошла.

«Фармлэнд» еще несколько лет назад мог получить российского партнера в проекте по производству препаратов из плазмы крови. «Фармлэнд» в 2016 году заключил соглашение с «Нацимбио», по которому «Нацимбио» приобретала 75-процентную долю в «Фармлэнде», а тот на инвестиции российского предприятия строил бы завод по препаратам из плазмы крови и впоследствии продавал их в том числе в России. Инвестиции оценивались в 1,7 млрд рублей, но «Нацимбио» в предприятие так и не зашло.

Фото: youtube.com

vademec