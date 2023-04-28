Структура Виктора Харитонина вышла из учредителей «ФармМедПолис РТ»

Данные о сделке отражены в ЕГРЮЛ 24 апреля 2023 года. Долю в 50% получило ООО «Синекст», на 100% принадлежащее Денису Урматову, деловому партнеру основателя и первого совладельца кластера Эльбруса Магдеева. Магдеев владел «Синекст» до декабря 2022 года.

Причины выхода из компании «ФармМедПолис РТ» не раскрываются. Vademecum направил запросы в «ФармМедПолис РТ» и структуры Виктора Харитонина.

По данным СПАРК-Интерфакс, через ООО «Медеополис» еще 5% компании владеет Альберт Гайфуллин и 45% – Рустэм Магдеев. Выручка «ФармМедПолис РТ» в 2021 году составила 144,9 млн рублей, убыток – 91,6 млн рублей.

ООО «ФармМедПолис Республики Татарстан» создано в 2018 году по поручению главы региона. Целью организации кластера стало развитие национальной медицинской промышленности, коммерциализация новых технологий в сфере здравоохранения и поддержка российских, а также иностранных компаний в области производства медизделий и оборудования.

Под создание медпромпарка компании были переданы помещения одного из кластеров выставочного комплекса «Казань Экспо» на условиях концессии. Кластер открылся в августе 2020 года. «ФармМедПолис РТ» планирует привлечь в парк до 2025 года не менее 8 млрд рублей и создать 200 рабочих мест. Площадка в 2021 году вошла в ОЭЗ «Иннополис».

Первым резидентом парка стал российско-японский производитель наборов для выявления РНК SARS-CoV-2 Evotech-Mirai Genomics. С октября 2020 года на площадке Медпромпарка создано производство средств индивидуальной защиты. В январе 2021 года «ФармМедПолис РТ» организовал выпуск назофарингеальных зондов под брендом InOut для забора проб для диагностики вирусных и бактериальных заболеваний.

«Огмент инвестментс лимитед» приобрела 49% «ФармМедПолис РТ» в начале ноября 2021 года. В начале февраля 2023 года гендиректор ООО «ФармМедПолис Республики Татарстан» Альберт Гайфуллин ушел с должности. Кадровые перестановки связаны со сменой функционала и стратегическими планами новых учредителей, пояснил предприниматель.

Фото: «ФармМедПолис РТ»

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