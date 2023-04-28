«Биокад» исследует аналог второго по объему госзаказа онкопрепарата

Препарат BCD-263 будет испытываться в сравнении с Опдиво в международном двойном слепом рандомизированном исследовании у пациентов с распространенной меланомой кожи. Это не единственное показание оригинального Опдиво, препарат одобрен в России в том числе при немелкоклеточном раке легкого после платиносодержащей химиотерапии, почечно-клеточном раке, лимфоме Ходжкина и т. д. В «Биокаде» Vademecum уточнили, что о расширении показаний аналога можно будет говорить после завершения этого КИ, как и о сроках выхода препарата на рынок.

К участию в исследовании заявлено 300 пациентов из 16 медорганизаций.

Ниволумаб – второй онкопрепарат по объему госзакупок. Он уступает только пембролизумабу, аналог которого «Биокад» уже вывел на российский рынок в конце 2022 года.

Несмотря на то что пембролизумаб находится под патентной защитой до 2032 года, в «Биокаде» заявили, что компания подала заявку на собственный патент на препарат. Опдиво защищен патентами до мая 2026 года. «Биокад» летом 2022 года оспаривал в Роспатенте патент BMS на ниволумаб, информации о решении в базе Роспатента нет.

Помимо ниволумаба, «Биокад» испытывает также аналог пертузумаба (оригинальный препарат – Перьета от Roche), получено разрешение на III фазу (по данным Headway Company, объем госзакупок в 2022 году – 10,4 млрд рублей). А 20 апреля компании одобрили КИ I фазы даратумумаба, применяемого при множественной миеломе (оригинальный Дарзалекс от J&J).

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