«Медскан» приобрел лаборатории NovaScreen

Лаборатории NovaScreen будут переименованы в KDL. Подробности сделки в сообщении не раскрываются, стороны о них не рассказывают.

NovaScreen насчитывала 55 лабораторий в Москве. По итогам 2021 года сеть заняла 36-е место в рейтинге Vademecum «ТОП50 крупнейших лабораторных сетей» с выручкой 360 млн рублей.

Сама KDL перешла «Медскану» в декабре 2022 года. До этого владельцем сети был фонд UFG Private Equity.

«Медскан» основан Егвением Туголуковым, 25% долей сейчас принадлежат структуре «Росатома» «Русатом Хэлскеа». У KDL – 13 региональных офисов и свыше 350 медицинских офисов в более чем 40 российских городах. KDL стала четвертой лабораторной сетью по выручке за 2021 год с показателем 13,6 млрд рублей.