Экс-главу отдела лекобеспечения Минздрава Башкирии обвинили в халатности

По информации издания «Коммерсантъ», речь идет о Светлане Хусиновой, которая в июне 2021 года по собственному желанию уволилась с поста начальника профильного отдела.

Своевременное распределение закупленных для льготников лекарств в обслуживающие медучреждения аптеки, утверждают в СК и прокуратуре, Хусинова не обеспечила с февраля 2020-го по июнь 2021 года. В то время как у клиник и населения имелась реальная потребность в медикаментах, настаивают правоохранители.

Препараты (какие именно, не уточнятся) предназначались для онкобольных, пациентов с почечной недостаточностью, болезнью эндокринной системы и других льготных групп пациентов. Хусинова во время расследования вину не признала.

Ранее следователь внес в адрес республиканского Минздрава представление «об устранении обстоятельств, способствовавших совершенному преступлению», сообщили в СК. После этого некоторые сотрудники министерства были привлечены к дисциплинарной ответственности, также был пересмотрен порядок контроля и учета закупаемой медицинской продукции.

В последние несколько лет проблемы с лекобеспечением граждан в Башкирии не раз становились поводом для различных проверок и зачастую обсуждались в публичном пространстве. Так, осенью 2021 года пациенты с легочной гипертензией сообщали о перебоях с поставками препарата: с июля они получали российский дженерик препарата с МНН мацитентан – Максицентан от «Базис», однако у многих он вызывал побочные реакции. В Минздраве региона не объяснили, почему произошел сбой и когда оригинальное лекарство (Опсамит от Johnson & Johnson) выдадут пациентам.

Также с 2021 по 2022 год Минздрав Башкирии судился с Минфином России. Федеральное ведомство, считали в регионе, должно было компенсировать часть средств (18,3 млн рублей), потраченных на приобретение не зарегистрированного в РФ орфанного препарата Бринейра (церлипоназа альфа) от BioMarin для несовершеннолетнего Эмиля Альмухаметова из Уфы с болезнью Баттена. После разбирательств в нескольких инстанциях Минздрав республики дело проиграл.

Кроме того, в апреле 2022 года Управление СК РФ по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в связи с выявленными нарушениями при закупках Минздравом региона онкопрепаратов. В СК считали, что в 2019 году сотрудники ведомства закупили 3,7 тысячи упаковок противоопухолевого лекарства трипторелина, входящего в перечень ЖНВЛП, но «реальная потребность» в нем была примерно в 10 раз меньше.

С этим делом, как писали местные СМИ, были связаны обыски, которые в том же месяце прошли у замминистра здравоохранения Башкирии Ирины Кононовой.