Суд приговорил экс-помощницу Дворковича к 12 годам колонии

Суд в Москве приговорил экс-помощницу бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича к 12 годам колонии общего режима за получение взятки за лоббирование интересов фармкомпаний ГК «Медполимерпром», фирм «Р-фарм» и «Промомед Рус». Также она заплатит штраф в размере 75 млн руб. Еще один фигурант дела получил условный срок и штраф.

Замоскворецкий суд Москвы вынес решение по делу о получении взятки экс-помощницей бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича. Анастасию Алексееву приговорили к 12 годам колонии общего режима, сообщили «Интерфаксу» в суде. Также ей назначен штраф в размере 75 млн руб.

Кроме того, на 15 лет Алексеевой запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административных функций. Также осужденную лишили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

Еще один фигурант дела — генеральный директор компании «Медполимерпром» Дмитрий Борисов получил семь лет лишения свободы условно с испытательным сроком на шесть лет. Также суд назначил ему штраф в размере 69,8 млн руб. Его признали виновным в передаче взяток Алексеевой (ст.291 УК РФ).

Уголовное дело рассматривается с декабря 2021 года. Алексееву обвинили в получении взяток в виде путевок на общую сумму 5,7 млн руб. (ч.6 ст.290 УК РФ). Посредником выступал гражданин США российского происхождения Джин Спектор, которого в июне того же года приговорили к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в размере трехкратной суммы взятки — более 14 млн руб.

По версии следствия, таким образом Алексееву «отблагодарили» за лоббирование интересов фармкомпаний ГК «Медполимерпром», фирм «Р-фарм» и «Промомед Рус», которые были заинтересованы в получении госзаказов и внесении их продукции в списки общедоступных препаратов.

Две недели назад, 13 апреля, в ходе прений гособвинитель назвал полностью доказанной вину обоих подсудимых. Он попросил суд приговорить Алексееву, которая так и не признала свою вину, к 12 годам колонии и штрафу в размере 80 млн руб. Борисова, который вину признал, прокурор попросил оштрафовать на 80,5 млн руб.

Фото: fabrikasimf/ru.freepik.com

Артем Косенок

pharmvestnik