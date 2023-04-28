В России подали первый иск к производителю детской присыпки J&J

Общественная потребительская инициатива подала первый в России иск к производителю детской присыпки Johnson & Johnson. Ранее с претензиями выступили покупатели в США и Канаде, обвинившие компанию в том, что ее присыпки вызывают рак. Там J&J намерена выплатить 8,9 млрд долл. на урегулирование исков.

Общественная потребительская инициатива (ОПИ) подала иск в Кунцевский райсуд Москвы к российскому юрлицу американского производителя Johnson & Johnson — ООО «Джонсон & Джонсон». Компанию обвиняют в том, что ее детские присыпки вызывают рак, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий документ. «ФВ» направил запрос в компанию.

В документе ОПИ уточняется, что факты наличия в присыпках J&J канцерогенного талька стали вскрываться начиная с 1970-х годов. По истечении нескольких десятилетий у женщин после использования такого порошка появлялся рак яичников.

Компания получила 38 тыс. судебных исков от потребителей. В 2020 году J&J объявила, что прекратит продажу детской присыпки с тальком в США и Канаде. Спрос на нее резко упал из-за опасений насчет безопасности продукта. В августе 2022 года J&J сообщила, что прекратит мировые продажи в 2023 году. В октябре 2022 года производитель выделил из своего состава компанию LTL Management, переложил на нее иски и подал заявление о защите от банкротства. Закон штата Техас позволяет организациям передавать свои обязательства другим фирмам. В начале апреля J&J заявила, что в течение следующих 25 лет потратит 8,9 млрд долл. на урегулирование исков, связанных с детской присыпкой из талька.