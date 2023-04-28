Минздрав отозвал 36 регистрационных удостоверений

Минздрав исключил из ГРЛС 34 регистрационных удостоверения лекарств и два РУ на фармсубстанции. Большинство исключенных препаратов имеют аналоги на российском рынке.

Минздрав отозванал 36 регистрационных удостоверений. Информация об этом была опубликована на сайте ГРЛС. Среди отозванных РУ, есть оригинальные лекарства. В числе компаний-владельцев есть зарубежные и отечественные компании, среди них Novo Nordisk, BIOCAD, Dr. Reddy’s и другие.

Регуляторные решения в отношении всех лекарств, вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей.

Компания Novo Nordisk отозвала из реестра препарат «НовоСэвен» (МНН эптаког альфа (активированный)), который применяется в качестве гемостатического средства у пациентов с наследственной и приобретенной гемофилией. В реестре зарегистрирован препарат с таким действующим веществом от компании «ПСК Фарма».