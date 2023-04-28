Оземпик полностью исчез из московских аптек

Данные Aptekamos.ru подтверждаются сайтами крупнейших московских сетей – «36,6», «Ригла», «Неофарм», «Здоров.ру», «Сбер Еаптека», а также АСНА и агрегатора «Всеаптеки».

В Novo Nordisk не комментируют ограничение отпуска препарата Оземпик в аптеки.

Еще 19 апреля на Aptekamos.ru можно было обнаружить 64 предложения Оземпика в различных дозировках по цене от 15,34 тысячи рублей за упаковку, писал РБК.

РААС в апреле 2023 года обратилась в Росздравнадзор из-за случаев продажи в аптеках противодиабетического препарата Оземпик по ценам, в разы превышающим предельно допустимую стоимость. Например, на skorofarm.ru препарат продавался по цене от 24 тысяч рублей за упаковку при максимально возможной цене 7,8 тысячи. При этом предлагаемый на ресурсе Оземпик был в иностранной упаковке и не датского производства, как зарегистрированный в России препарат.

В Росздравнадзоре обещали принять необходимые меры совместно с правоохранительными органами.

Осенью 2022 года ведомство уже проводило проверку московских аптек на предмет превышения максимальной цены на Оземпик. В итоге ведомство объявило 42 предостережения 26 аптекам.

Novo Nordisk осенью 2022 года уведомила Росздравнадзор о планах по прекращению поставок Оземпика в Россию. До декабря 2023 года препарат продолжит импортироваться в страну.

Фото: freepik.com

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