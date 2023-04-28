Собянин: «Мы готовы к прекращению поставок импортных лекарств»

Московские фармпредприятия готовы заменить аналогами импортные препараты, утверждает столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, в Москве создается фармкластер мирового уровня, который сможет обеспечить россиян лекарствами в случае, если не дружественные России страны ограничат импорт медикаментов.

«Нас грозятся отключить от импортных лекарств, и сегодня это обсуждается в Евросоюзе. Американцы пытаются новые санкции объявить, хотят запретить вообще все, включая медицину. Мы не ждем, мы готовимся, по сути дела, мы уже готовы», – заявил Собянин на просветительском марафоне «Знание. Первые», передает ТАСС.

Столичный мэр напомнил, что еще несколько лет назад планировалось вынести промышленность, в том числе фармацевтическую, за пределы города: в Тулу, Нижний Новгород, Калугу. Тем не менее за последние несколько лет «объем обрабатывающей промышленности вырос в два раза», подчеркнул Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что Москва заключила с фармпроизводителями 10 офсетных контрактов, сумма которых достигает 95 млрд рублей. Половину из них реализуют резиденты особой экономической зоны «Технополис „Москва”».

Кроме того, в апреле 2023 года губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион производит четверть (25%) всех российских лекарств и ежегодно наращивает производство на 12-15%.

gxpnews