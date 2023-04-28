Предприятия по переработке пластика нацелятся на фармацевтическую отрасль

Участники отрасли переработки пластика в 2023 году намерены сделать акцент на производстве продукции для фармотрасли и медицины. По мнению замдиректора Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Дарьи Шевякиной, для отрасли здравоохранения производится недостаточное количество изделий из спецполимеров и полимеров.

«В прошлом году мы столкнулись с тем, что мы производим очень мало пробирок для проведения анализов», – заявила она в ходе III Международного форума «Полимерный бизнес России», который проходит в Сочи. Шевякина добавила, что также среди такой дефицитной продукции – пластиковые биореакторы. Для их создания из переработанного материала в промышленном масштабе уже найден инвестор.

Ранее российские экологи выступили с предложением создать систему сбора просроченных лекарств, использованных медизделий (шприцы, капельницы) и упаковки от медикаментов с целью правильной утилизации или переработки.

gxpnews