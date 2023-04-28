ФАС: цены на противоопухолевые препараты с МНН сунитиниб снижены в семь раз

ФАС отмечает, что это стало возможным благодаря последовательному снижению зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат «Сутент» и согласованию службой цены на новый отечественный дженерик «Валеотиниб». Патент оригинального препарата от Pfizer закончился в августе 2022 года.

Ранее «Ъ» писал, что власти РФ планируют заменить импортные онкопрепараты российскими дженериками. Так, ЛП от Pfizer для лечения опухолей желудочно-кишечного тракта, почечно-клеточного рака и нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы был заменен российским дженериком.

«Цены на противоопухолевые препараты с международным непатентованным наименованием (МНН) сунитиниб снижены в семь раз. К таким препаратам относятся иностранное референтное лекарство „Сутент” и четыре отечественных дженерика», – говорится в сообщении пресс-службы ФАС в четверг.

Снижение зарегистрированных цен на препараты с МНН сунитиниб позволит снизить и стоимость их закупки в России, начальная максимальная цена контракта будет составлять не более 1141 рубля за капсулу в дозировке 50 мг (без НДС). Ранее на оригинальный лекарственный препарат она составляла 7297 рублей за капсулу.

Еще в 2019 году российская фармкомпания «Натива» выиграла судебное разбирательство, в рамках которого требовала от Pfizer принудительную лицензию на использование противоопухолевого препарата «Сутент», аналог которого производила «Натива».

gxpnews