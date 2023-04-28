Sanofi нарастила прибыль несмотря на снижение продаж ЛП от рассеянного склероза

Французская Sanofi опубликовала отчет о результатах работы в первом квартале 2023 года. За первые три месяца года компания получила более высокую, нежели ожидалось, операционную прибыль – €3,33 млрд ($3,7 млрд) вместо прогнозируемых €3,14 млрд. Рост составил 8,7%, передает Reuters.

Драйвером роста стал препарат для ухода за кожей Dupixent, продажи которого поднялись на 43%. Это обеспечило прирост прибыли на фоне снижения спроса на средство от рассеянного склероза Aubagio. Доходы от продаж Dupixent достигли €2,32 млрд, что выше прогноза аналитиков (€2,27 млрд), а продажи Aubagio упали на 17%, до €419, так как в марте 2023 года на рынки поступили более дешевые непатентованные аналоги.

Рост продаж обусловлен, в частности, полученным в 2022 году разрешением FDA на использование препарата при эозинофильном эзофагите. Dupixent – самый перспективный на данный момент препарат Sanofi. Компания тестирует его в том числе в качестве средства для терапии хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Тем не менее аналитики считают, что Sanofi рискует попасть в зависимость от продаж этого продукта.

gxpnews