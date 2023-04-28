В состав РААС вошли три региональные аптечные сети

В состав ассоциации РААС приняты три региональные сети. В общей сложности их масштаб составляет более 800 аптечных точек.

К ассоциации РААС присоединились три новые аптечные сети из Ростова, Архангельской области и Белгорода. Об этом «ФВ» сообщили в организации.

Новыми участниками объединения стали:

ростовская сеть «Социальная Аптека» (618 аптек);

архангельская ГУПАО «Фармация» (106 аптек);

белгородская сеть «Таблеточка» (100 аптек).

Это не первое обновление состава РААС за последние несколько месяцев — в марте этого года в ассоциацию вступили крупные аптечные сети «Максавит» и «Диалог».

Руслан Мавлиханов

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