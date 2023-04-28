В первом квартале 2023 года выручка Eli Lilly сократилась на 11%, чистая прибыль – на 29%

Согласно финансовому отчету американской Eli Lilly, за первые три месяца 2023 года выручка компании сократилась на 11%, до $6,96 млрд, против $7,81 млрд за тот же период годом ранее, чистая прибыль – на 29%, до $1,34 млрд, против $1,9 млрд в январе – марте 2022-го. Падение доходов обусловлено снижением спроса на препараты против COVID-19, сообщает Reuters.

Тем не менее фармкомпания повысила годовые прогнозы выручки и скорректированной прибыли на акцию до $31,2-31,7 млрд с $30,3-30,8 млрд и $8,65-8,85 с $8,35-8,55 соответственно.

В качестве потенциального драйвера роста выручки Eli Lilly видит свой противодиабетический препарат Mounjaro, который в ходе испытаний показал эффективность в лечении ожирения у взрослых пациентов. Препарат помог пациентам сбросить до 15,7% массы тела.

gxpnews